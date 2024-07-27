ВСУ дважды за утро 27 июля пытались атаковать территорию РФ беспилотниками

В субботу, 27 июля, ВСУ два раза пытались атаковать территорию России дронами за утро. Как сообщили в МО РФ, около 6:45 силами ПВО были ликвидированы 7 украинских беспилотников самолётного типа над Рязанской областью.
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