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  • Игорь Овчаренко
    Зачем пытаетесь пугать жителей Крыма. Ни чего не будет. Загляните на спутниковые  карты. Там для пугливых  всё показа...Штормовое предупр...
  • Алексей
    Скоро сезон закончится,а министр только решил пляжи проверить.😁Инспекция пляжей ...
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ВСУ дважды за утро 27 июля пытались атаковать территорию РФ беспилотниками

ВСУ дважды за утро 27 июля пытались атаковать территорию РФ беспилотниками

В субботу, 27 июля, ВСУ два раза пытались атаковать территорию России дронами за утро.  Как сообщили в МО РФ, около 6:45 силами ПВО были ликвидированы 7 украинских беспилотников самолётного типа над Рязанской областью.

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