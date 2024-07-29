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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева о том, может ли вернуться в спорт: «Все возможно, я в это верю. Мои габариты не меняются, а это самая большая проблема при возвращении»

Фигуристка приостановила спортивную карьеру осенью 2023 года. «Отвечая на вопрос (о возможности возобновления карьеры) – да, конечно.

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