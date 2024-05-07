При содействии брянского Уполномоченного устранены проблемы, препятствовавшие исполнению муниципального контракта

Предприниматель обратился с жалобой к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Брянской области Сергею Рондикову на ущемление своих прав в части необоснованного отказа районной администрацией от подписания акта приема-передачи жилого помещения в рамках муниципального контракта.