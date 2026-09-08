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Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без газа из-за удара ВСУ

Город-спутник ЗАЭС Энергодар остался без газа из-за удара ВСУ

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар остался без газоснабжения. Об этом сообщил глава Максим Пухов.

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