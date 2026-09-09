Так называемое развенчание культа личности и партийная масса

Так называемое развенчание культа личности и партийная массаС точки зрения буржуазной историографии всё выглядит просто и понятно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ задержала рос...
- САУ "Мак"
- Что такое 4 500 0...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым