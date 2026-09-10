Как в СССР боролись с тунеядством?

Понятие «тунеядец» прочно вошло в советский лексикон в начале 1960-х, хотя борьба с теми, кто уклонялся от труда, велась и раньше.
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