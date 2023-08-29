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Скабелка о «Барысе»: «Усилили нужные позиции. Выбор легионеров был больше, чем перед прошлым сезоном, но их стоимость поднялась»

«Летом мы в первую очередь усилили те позиции, которые нуждались в этом. Это самое главное. Не скажу, что выбор легионеров был большим, но он был больше, чем перед прошлым сезоном.

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