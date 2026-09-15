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Автомобиль опрокинулся на внешней стороне 44-го км МКАД после столкновения с другой машиной

На внешней стороне 44-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), после развязки с Киевским шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате которого один из них опрокинулся.

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