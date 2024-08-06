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На профилях русских артистов в Spotify появилась реклама наркошопа

На профилях русских артистов в Spotify появилась реклама наркошопа

Логотипы и QR-коды этого магазина можно увидеть на аватарах исполнителей.На профилях нескольких русских артистов в Spotify начали появляться рекламные объявления одного из интернет-магазинов, продающих наркотики.

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