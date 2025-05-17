Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

Всё резко поменялось: "Оружие для русских пошло большим потоком". Путин не примет американских условий. Горячая сводка СВО

  Время работает против Киева – летом закончится основная стадия всей спецоперации. Украина в лучшем случае останется без армии и четырех регионов.

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Комментарии
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Юрий Александров
Одесса -это РОССИЯ !
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10 час.
Людмила Фирстова
Валерий, откуда такая информация? Укажите источник и ссылки
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4 час.
Людмила Фирстова
Геннадий, вы это о чём написали?
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4 час.
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