Валерий Меладзе оплатил штрафы за нарушение скорости

Известный певец Валерий Меладзе нарушил ПДД в Москве. Как сообщает портал SHOT, во время своего недавнего визита в столицу, артист попал под радары дорожных камер трижды, превысив скорость в центре города.
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