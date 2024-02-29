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Иваново

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Благоустроенных пространств станет еще больше!

Благоустроенных пространств станет еще больше!

Благоустроенных пространств станет еще больше! Президент Владимир Путин на послании Федеральному собранию заявил, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продлен до 2030 года.

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