Благоустроенных пространств станет еще больше! Президент Владимир Путин на послании Федеральному собранию заявил, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях продлен до 2030 года.
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