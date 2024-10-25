Генсек ШОС Чжан Мин назвал Казань красивым городом после проведения БРИКС

Казань — это удивительный и чистый город, обладающий многовековой историей и богатой культурной наследием, в котором крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии, отметил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин в интервью РИА Новости на саммите БРИКС.