Генсек ШОС Чжан Мин назвал Казань красивым городом после проведения БРИКС

Казань — это удивительный и чистый город, обладающий многовековой историей и богатой культурной наследием, в котором крупнейшие мировые религии сосуществуют в гармонии, отметил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин в интервью РИА Новости на саммите БРИКС.
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