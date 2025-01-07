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"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

"Дом култура" и другие каверзные названия на маршрутных автобусах Москвы благодаря иностранным работникам общественного транспорта

Avia.pro - СМИ Если вы когда-нибудь ждали маршрутку в Москве или Подмосковье, то наверняка сталкивались с тем, что на табло маршрутных автобусов появляются названия, которые вызывают, мягко говоря, недоумение.

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