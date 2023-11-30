Булыкин считает, что Шунину следует дорожить своим достижением по количеству матчей за «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил достижение вратаря бело-голубых Антона Шунина, который провел 358-й матч за команду и сравнялся по этому показателю с легендой клуба Львом Яшиным, выйдя на поле в первом четвертьфинальном матче ФОНБЕТ Кубка России Пути РПЛ с «Зенитом».