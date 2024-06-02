Российские разработчики показали два новых наземных дрона для СВО

В России создали два многофункциональных роботизированных комплекса «Депеша» и «Багги». Более простыми словами – это управляемые наземные роботы, которые могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели.