Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр крот
    Куку на кол посадитВоенного срочно о...
  • Sverlana Dobrodeenkova
    Афтор не пишет, чей сынок сбил велосепедиста. Вот там и проблема.Казнь после суда:...
  • Игорь Ямкач
    С автоавариями, всегда все очень не однозначно, по данной статье сложно судить о вине участников аварии, поэтому и не...Казнь после суда:...

День измены, трусости и обмана: Русские помнят всё. Предатели просчитались

День измены, трусости и обмана: Русские помнят всё. Предатели просчитались

Сегодня в России вспоминают один из самых чёрных дней в русской истории — день, когда высокопоставленные предатели вынудили Государя-страстотерпца Николая II "отречься" от Престола.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
А картинки наши &quot;соцреалисты&quot; мазюкали на любой политический вкус.
Ответить
18 час.
Ирина52
Это не картинка, а фото. А расстрелы в РИ были НОРМОЙ. Вспомним события на Лене, к примеру. А на фото видно, что СТРЕЛЯЛИ В ЖЕНЩИН . И в мемуарах и в рассказах очевидцев говорилось, что пули шли ЧЕРЕЗ ИКОНЫ. По сути, расстрелян КРЕСТНЫЙ ХОД, со священником впереди. И несли они ПЕТИЦИЮ, то есть просьбу, а не ультиматум,как на Майдане. Так что не надо песни петь о христианнейших монархах. Романовы НАРУШИЛИ договор с русским народом, за что и получили по заслугам.Да и в революции 1905 года на Красной Пресне и в Одессе  дружинники всего лишь баррикады строили и отстреливались из пистолетов и ружей, а по приказу царя против них использовали АРТИЛЛЕРИЮ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ, то есть лишали жилья, а то и жизни, женщин и детей. Но для таких как Вы это не в счет - чай, не царские, элита немецкой крови, а, говоря ВАШИМ ЯЗЫКОМ, подлое сословие, черный люд, РУССКОЕ БЫДЛО из рабочих окраин... Как справедливо отметил Владимир Ильич Ленин, так &quot;БЫЛА РАССТРЕЛЯНА ВЕРА В ЦАРЯ-БАТЮШКУ&quot;
Ответить
18 час.
Владимир Петров
Это фото картины. Кто там её намазюкал? Бродский? Или Налбандян? Жёсткость тогдашней внутренней политики была порождена разгулом терроризма и предательства в ходе русско-японской войны. Здесь вы пишете в духе Чапека, писавшего о &quot;наших самолётах, мирно бомбивших город&quot;: &quot;всего лишь баррикады строили и отстреливались из пистолетов и ружей&quot;. Как революционную мразь угомонили, Россия пережила небывалый в истории экономический подъём. Потом полвека экономику СССР сравнивали с 1913 годом - всё стремились догнать и перегнать своё разрушенное прошлое...
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх