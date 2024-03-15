День измены, трусости и обмана: Русские помнят всё. Предатели просчитались

Ирина52

Это не картинка, а фото. А расстрелы в РИ были НОРМОЙ. Вспомним события на Лене, к примеру. А на фото видно, что СТРЕЛЯЛИ В ЖЕНЩИН . И в мемуарах и в рассказах очевидцев говорилось, что пули шли ЧЕРЕЗ ИКОНЫ. По сути, расстрелян КРЕСТНЫЙ ХОД, со священником впереди. И несли они ПЕТИЦИЮ, то есть просьбу, а не ультиматум,как на Майдане. Так что не надо песни петь о христианнейших монархах. Романовы НАРУШИЛИ договор с русским народом, за что и получили по заслугам.Да и в революции 1905 года на Красной Пресне и в Одессе дружинники всего лишь баррикады строили и отстреливались из пистолетов и ружей, а по приказу царя против них использовали АРТИЛЛЕРИЮ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ, то есть лишали жилья, а то и жизни, женщин и детей. Но для таких как Вы это не в счет - чай, не царские, элита немецкой крови, а, говоря ВАШИМ ЯЗЫКОМ, подлое сословие, черный люд, РУССКОЕ БЫДЛО из рабочих окраин... Как справедливо отметил Владимир Ильич Ленин, так "БЫЛА РАССТРЕЛЯНА ВЕРА В ЦАРЯ-БАТЮШКУ"