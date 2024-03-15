Сегодня в России вспоминают один из самых чёрных дней в русской истории — день, когда высокопоставленные предатели вынудили Государя-страстотерпца Николая II "отречься" от Престола.
День измены, трусости и обмана: Русские помнят всё. Предатели просчитались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
А картинки наши "соцреалисты" мазюкали на любой политический вкус.
Ответить
18 час.
Ирина52
Это не картинка, а фото. А расстрелы в РИ были НОРМОЙ. Вспомним события на Лене, к примеру. А на фото видно, что СТРЕЛЯЛИ В ЖЕНЩИН . И в мемуарах и в рассказах очевидцев говорилось, что пули шли ЧЕРЕЗ ИКОНЫ. По сути, расстрелян КРЕСТНЫЙ ХОД, со священником впереди. И несли они ПЕТИЦИЮ, то есть просьбу, а не ультиматум,как на Майдане. Так что не надо песни петь о христианнейших монархах. Романовы НАРУШИЛИ договор с русским народом, за что и получили по заслугам.Да и в революции 1905 года на Красной Пресне и в Одессе дружинники всего лишь баррикады строили и отстреливались из пистолетов и ружей, а по приказу царя против них использовали АРТИЛЛЕРИЮ В ЖИЛЫХ КВАРТАЛАХ, то есть лишали жилья, а то и жизни, женщин и детей. Но для таких как Вы это не в счет - чай, не царские, элита немецкой крови, а, говоря ВАШИМ ЯЗЫКОМ, подлое сословие, черный люд, РУССКОЕ БЫДЛО из рабочих окраин... Как справедливо отметил Владимир Ильич Ленин, так "БЫЛА РАССТРЕЛЯНА ВЕРА В ЦАРЯ-БАТЮШКУ"
Ответить
18 час.
Владимир Петров
Это фото картины. Кто там её намазюкал? Бродский? Или Налбандян? Жёсткость тогдашней внутренней политики была порождена разгулом терроризма и предательства в ходе русско-японской войны. Здесь вы пишете в духе Чапека, писавшего о "наших самолётах, мирно бомбивших город": "всего лишь баррикады строили и отстреливались из пистолетов и ружей". Как революционную мразь угомонили, Россия пережила небывалый в истории экономический подъём. Потом полвека экономику СССР сравнивали с 1913 годом - всё стремились догнать и перегнать своё разрушенное прошлое...
Ответить
17 час.
Свежие комментарии