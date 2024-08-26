Одесская мафия: ранена, но не убита Le Point: Одессой правят преступные группировки, а власть им потворствует © РИА Новости Алексей Вовк Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Организованная преступность заправляет в Одессе всем, пишет Le Point.
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