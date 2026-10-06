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Журнал «Профиль»

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Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино космического происхождения

Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино космического происхождения

Высокой чести 6 октября 2026 года был удостоен бельгиец Франсис Хальцен, ныне представляющий американский Университет Висконсина (Мэдисон).

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