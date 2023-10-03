4 октября – День Космических войск России

Ежегодно 4 октября военнослужащие Космических войск России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в СССР было положено начало космической эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник Земли (ИСЗ).
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