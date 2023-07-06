Крупные немецкие банки стали ответчиками в исках «РусХимАльянса» Наталья МарковаООО «РусХимАльянс», входящая в состав СП «Газпрома» и «РусГазДобычи», обратилась с исками к крупнейшим германским банкам на общую сумму более 30 миллиардов рублей.