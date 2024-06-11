Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Получим социальную катастрофу»: Мигранты устроили массовую драку в центре Севастополя

«Получим социальную катастрофу»: Мигранты устроили массовую драку в центре Севастополя

Политнавигатор Perm. Police on wires of recruits during partial mobilization pipiya В Севастополе проводят проверку по факту драки в Комсомольском парке им.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Можно надеяться, что каждый участник этой свары со всеми своими многочисленными родственниками НАВСЕГДА НЕМЕДЛЕННО будут депортированы из России в назидание другим « незаменимым» , праздношатающимся по городу и пристающим к горожанам.
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15 мин.
ninikooo Митусова
Всем губернаторам нужно брать пример с губернатора Якутии- вышвырнул всех ишаков и население зажило спокойно.
Ответить
13 мин.
АА
Алексей Арсютин
А уууууу власть что должно произойти чтобы вы услышали свой народ и положили конец этому беспределу мигрантов?
Ответить
7 мин.

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