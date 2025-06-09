Росгвардия в Тульской области за неделю пресекла 30 правонарушений

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тульской области за неделю совершили около 200 выездов по сигналам "тревога" и 20 раз выезжали по сообщениям дежурных частей для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба ведомства.
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