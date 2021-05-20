Киев составил перечень коренных народов Украины, русских в нём нет

ВовкинПолитикаКиев составил перечень коренных народов Украины, русских в нём нетПрезидент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYА евреи там есть? Конечно, в укурине всё на них держится и основывается...Освоение земель, крупные строительства, развитие промышленности, а главное - торговля! Эти еврейские и бандеровские отморозки не поймут, что лютое неприятие всего русского в скором будущем им отольётся сполна... Не будут знать, куда бежать...Артур БудаевНет. Это - хазары. Короче, не Украина, а Хазарский Каганат. В чистом виде.ГГГеннадиюс ГордеевасВ том, что Киев превратился в цирковую арену, виноват сам Киев, и никто другой. А этот жалкий еврейчик во главе "державы" - лишнее доказательство всего этого убожества.БОБорис ОсиповКомментировать
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