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Киев составил перечень коренных народов Украины, русских в нём нет

Киев составил перечень коренных народов Украины, русских в нём нет

Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект «О коренных народах Украины».

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Алекс ZLOYBOY
А евреи там есть? Конечно, в укурине всё на них держится и основывается...Освоение земель, крупные строительства, развитие промышленности, а главное - торговля! Эти еврейские и бандеровские отморозки не поймут, что лютое неприятие всего русского в скором будущем им отольётся сполна... Не будут знать, куда бежать...
Артур Будаев
Нет. Это - хазары. Короче, не Украина, а Хазарский Каганат. В чистом виде.
Геннадиюс Гордеевас
В том, что Киев превратился в цирковую арену, виноват сам Киев, и никто другой. А этот жалкий еврейчик во главе "державы" - лишнее доказательство всего этого убожества.
Борис Осипов

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