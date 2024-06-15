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GizNext опубликовал рендеры и характеристики бюджетного Samsung Galaxy S24 FE

GizNext опубликовал рендеры и характеристики бюджетного Samsung Galaxy S24 FE

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный как OnLeaks, совместно с порталом GizNext опубликовали характеристики и качественные рендеры, раскрывающие дизайн доступного флагманского смартфона Samsung Galaxy S24 FE.

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