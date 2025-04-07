ТАСС: силовики установили офицеров ВСУ, совершавших военные преступления в Судже

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Российские правоохранительные органы смогли установить личности офицеров ВСУ, которые совершали военные преступления в Суджанском районе Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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