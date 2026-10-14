Iron Ore futures: oversold base forming as MACD histogram shrink SGX IODEX Iron Ore Futures SGX_DLY:FEF1! Kearabilwe-Nonyana Due to a combination of macro factors that have maintained a cap on the China demand story, SGX IODEX Iron Ore Futures have lost almost 15% since the September 18 top of roughly $104.
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