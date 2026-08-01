Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 568 подписчиков

Генералы ВСУ Лебеденко и Карпенко ушли в отставку после смены Сырского

Генералы ВСУ Лебеденко и Карпенко ушли в отставку после смены Сырского

Смена главнокомандующего ВСУ спровоцировала уход работавших с ним генералов.В русских силовых структурах РИА Новости сообщили, что после отставки Александра Сырского его ближайшие соратники решили завершить службу и заняться военной наукой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии