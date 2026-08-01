Генералы ВСУ Лебеденко и Карпенко ушли в отставку после смены Сырского

Смена главнокомандующего ВСУ спровоцировала уход работавших с ним генералов.В русских силовых структурах РИА Новости сообщили, что после отставки Александра Сырского его ближайшие соратники решили завершить службу и заняться военной наукой.
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