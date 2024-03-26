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Пентагон не подтвердил кибератаку на судно, врезавшееся в мост в Балтиморе

Пентагон не подтвердил кибератаку на судно, врезавшееся в мост в Балтиморе

Министерство обороны США (Пентагон) не подтвердило информацию о предполагаемой кибератаке на компьютерные системы контейнеровоза, столкнувшегося с опорой моста при выезде из порта Балтимора (штат Мэриленд).

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