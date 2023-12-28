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Владимир Путин подвёл итоги Года педагога и наставника в России

Владимир Путин подвёл итоги Года педагога и наставника в России

В заседании Государственного Совета, проведённом президентом, приняли участие и представители регионов, в том числе и губернатор Архангельской области— Для Архангельской области важность наставничества — это не просто слова, это в первую очередь реальные дела.

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