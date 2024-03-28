В Думе Астраханской области обсудили вопросы использования и аренды земель сельхозназначения

Вопросы нормативно-правового регулирования использования и предоставления в аренду земель сельскохозяйственного назначения обсудили на круглом столе при председателе комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике Любови Плющенко.
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