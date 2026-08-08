БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военно-техническое сотрудничество Турции с арабскими монархиями Персидского залива: проблемы и перспективы

Военно-техническое сотрудничество Турции с арабскими монархиями Персидского залива: проблемы и перспективы

Турция стала крупным экспортером оружия в страны Персидского залива, констатируют эксперты Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA).

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