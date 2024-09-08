Концепт-тракторы! Самые невероятные машины ближайшего будущего

За последние несколько нет многие крупные (и не очень) разработчики сельскохозяйственной техники показали свои концепты – есть ощущение, что с приходом электрической тяги и искусственного интеллекта от образа дымящего, тарахтящего и чумазого дизельного монстра мы избавимся уже в ближайшем будущем.
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