Концепт-тракторы! Самые невероятные машины ближайшего будущего

За последние несколько нет многие крупные (и не очень) разработчики сельскохозяйственной техники показали свои концепты – есть ощущение, что с приходом электрической тяги и искусственного интеллекта от образа дымящего, тарахтящего и чумазого дизельного монстра мы избавимся уже в ближайшем будущем.