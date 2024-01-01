На что сходить в январе 2024-го в Москве и не только

Гастромюзикл «Москва слезам не верит», Найк Борзов, «Час тишины» и другое, что вытащит вас из дома. фото: предоставлено артистом«Москва слезам не верит» в «Одеоне» Столица упорно изобретает себе новые виды развлечений, и мы всеми своими руками только за.
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