На что сходить в январе 2024-го в Москве и не только

Гастромюзикл «Москва слезам не верит», Найк Борзов, «Час тишины» и другое, что вытащит вас из дома. фото: предоставлено артистом«Москва слезам не верит» в «Одеоне» Столица упорно изобретает себе новые виды развлечений, и мы всеми своими руками только за.