На Левобережье начали строить новую дорогу: жители опасаются, что лишатся части парка 300-летия Омска.
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На Левобережье начали строить новую дорогу: жители опасаются, что лишатся части парка 300-летия Омска.