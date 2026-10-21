Российский спортивный фонд отменил 5 конкурсов на распределение букмекерских отчислений. Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу фонда: «Это все правильно, надо контролировать, регулировать весь этот процесс, но не должно быть перезабюрокраченности.