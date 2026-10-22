© ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Петербурге годовалый мальчик выбрался на подоконник у открытого окна и чуть не упал с высоты по вине нетрезвой матери.