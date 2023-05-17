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Юрий Селиванов: Для чего берегли Зеленского

Юрий Селиванов: Для чего берегли Зеленского

Так называемый «президент Украины» до последнего момента оттягивал свое возвращение в страну, несмотря на то, что отсутствие верховного главнокомандующего в канун объявленной им же «судьбоносной битвы» не лезет ни в какие ворота Источник: liveuamap.

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