В ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, а также Великая Рыбица, Запселье, Мирополье, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
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