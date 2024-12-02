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Закон, порядок, государство

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В Архангельской области выявлен факт сокрытия денежных средств в особо крупном размере

В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области совместно с региональным УФНС выявлены факты нарушения законодательства руководителем строительной компании.

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