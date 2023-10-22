Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Алексей Кузнецов
https://www.youtube.com/watch?v=_yw5GipQvz0
Это не деньги! Рубли давайте!
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2 н.
Мария Беликова
А лекарства? Всё почти импортное. Надо срочно своё выпускать! Я бабуле покупаю антикоагулянт ксорелто. На месяц один флакон 12 тыс. стоит. Если прибавить остальные препараты - то её пенсии только на лекарства не хватает. А без этого ксарелто будет повторный инфаркт.
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1 н.
Алексей Камышов
Опять же, по поводу лекарств, проблема НЕ в курсе рубля, а в отказе продавать России эти самые лекарства! И, да, у меня те же самые проблемы с приобретением импортных лекарств. Например, я уже несколько месяцев не могу нигде купить элементарный кардикет для родителей. А для собаки невозможно приобрести бонхарен, ибо его больше не поставляют в Россию. И проблема вовсе не в курсе евро/рубль. Поэтому перестаньте искать причины там, где их нет.
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1 н.

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