Несырьевой экспорт России взлетел благодаря санкциям

А лекарства? Всё почти импортное. Надо срочно своё выпускать! Я бабуле покупаю антикоагулянт ксорелто. На месяц один флакон 12 тыс. стоит. Если прибавить остальные препараты - то её пенсии только на лекарства не хватает. А без этого ксарелто будет повторный инфаркт.

Алексей Камышов

Опять же, по поводу лекарств, проблема НЕ в курсе рубля, а в отказе продавать России эти самые лекарства! И, да, у меня те же самые проблемы с приобретением импортных лекарств. Например, я уже несколько месяцев не могу нигде купить элементарный кардикет для родителей. А для собаки невозможно приобрести бонхарен, ибо его больше не поставляют в Россию. И проблема вовсе не в курсе евро/рубль. Поэтому перестаньте искать причины там, где их нет.