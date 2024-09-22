WP: Израиль взорвал пейджеры в Ливане раньше срока из-за риска срыва операции

Взрыв пейджеров и раций в Ливане был частью планируемой несколько лет операции израильских спецслужб, которые активировали детонаторы в устройствах связи раньше запланированного срока из-за опасений, что движение "Хезболла" узнает о готовящейся операции и попытается ее сорвать.