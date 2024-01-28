Россияне стали менее суеверными при подготовке к собеседованию

Отношение россиян к собеседованиям стало более прагматичным — граждане реже придерживаются суеверий, отправляясь на интервью с работодателем, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob (есть в распоряжении Банки.
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