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Россияне стали менее суеверными при подготовке к собеседованию

Отношение россиян к собеседованиям стало более прагматичным — граждане реже придерживаются суеверий, отправляясь на интервью с работодателем, свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob (есть в распоряжении Банки.

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