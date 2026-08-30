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Вечерний Новосибирск

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МЧС оштрафовало 430 новосибирцев за опасные приключения на воде

МЧС оштрафовало 430 новосибирцев за опасные приключения на воде

В Новосибирской области судовладельцам выписали почти полтысячи штрафов с начала сезона навигации. Итоги опубликовали 30 августа подвели в ГУ МЧС по Новосибирской области.

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