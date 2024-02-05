СВО ждут серьёзные изменения. Армия уже не успевает

В конце 2024 - начале 2025 годов тактика военных действий в зоне СВО изменится. Инсайдеры отмечают, что русские войска семимильными шагами готовятся к изменениям в то время, пока армия нашего противника не успевает за развитием ситуации.
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