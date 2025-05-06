В Берлине завершились бои

Замолкли бои в Берлине. На улицах города наводится порядок, военные коменданты озабоченно хлопочут об учете населения и продовольственных карточках, об охране предприятий и складов, рассказывает газета «Известия» в номере от 6 мая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии