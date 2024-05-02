Глава движения «Другая Украина»: Москва и Киев воссоединятся через 10 лет

Воссоединение России и Украины может произойти в течение десяти лет. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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