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Консорциум KKR и Singtel завершил крупнейшую сделку по покупке дата-центров STTGDC

Консорциум KKR и Singtel завершил крупнейшую сделку по покупке дата-центров STTGDC

Инвестиционный гигант KKR и азиатский телекоммуникационный холдинг Singtel объявили о полном закрытии сделки по приобретению сингапурского оператора дата-центров ST Telemedia Global Data Centres (STTGDC).

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