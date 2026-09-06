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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сошников о просмотре в «Тракторе»: «С «Адмиралом» отношения закончились, это случилось прямо перед сборами. Все составы уже полные были, предложили пробный контракт. Это лучше, чем тренироваться самому»

Нападающий Никита Сошников высказался о своем переходе в «Трактор». 3 сентября клуб подписал контракт с Сошниковым на год.

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