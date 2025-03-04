Live: восьмой испытательный запуск системы Starship (Upd.)

Очередной запуск 120-метровой системы Starship, состоящей из одноименного корабля и ракеты Super Heavy, должен состояться 4 марта на «Звездной базе» SpaceX в штате Техас, у побережья Мексиканского залива.
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